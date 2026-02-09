Luca Piattelli, hairstylist di Altopascio, ha deciso di portare gli atelier Piattelli dall’Italia fino in India. Dopo aver iniziato in provincia di Lucca, ora punta a conquistare il mercato di Nuova Delhi e Mumbai, con l’obiettivo di espandersi anche negli Emirati Arabi. Una sfida che nasce dalla passione e dalla voglia di crescere oltre i confini italiani.

PARTITO da Altopascio, in provincia di Lucca, per conquistare l’India e gli Emirati Arabi. È la sorprendente storia imprenditoriale di Luca Piattelli, 56 anni, hairstylist, titolare dell’omonima Srl e presidente dell’associazione di categoria Hair Lobby. All’inizio del 2026, ha aperto il secondo salone in India, a Mumbai, dopo averne inaugurato uno a Nuova Dehli, e ne conta un altro ancora negli Eau, a Dubai, nella Regal Tower della Business Bay. Una crescita inserita in un progetto ambizioso: sfruttare il fascino per il saper fare italiano e aprire 20 saloni in tutta l’India, grazie alla partnership con il socio indiano Rakesh Kumar, ma anche in altre zone del mondo particolarmente attratte dal lusso e dalla bellezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla provincia a Nuova Dehli e poi a Mumbai. Gli atelier Piattelli sbarcano in India

