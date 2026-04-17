Ue a rischio recessione con inflazione al 5% Francia e Italia non possono ampliare il deficit

L’Unione Europea si trova di fronte a segnali di rallentamento economico, con l’inflazione che si attesta al 5%. Francia e Italia non sono in condizione di aumentare i deficit di bilancio, secondo le normative comunitarie. La politica fiscale resta uno degli strumenti a disposizione, ma deve agire rispettando i limiti di spesa previsti dalle regole attuali. La situazione economica richiede attenzione e interventi mirati, senza possibilità di manovre eccessive.

"La politica fiscale deve fare la sua parte, ma deve operare entro i limiti dello spazio di manovra fiscale disponibile. I paesi con un elevato debito pubblico e senza margini di manovra fiscale non possono permettersi di ampliare i deficit: qualsiasi misura relativa al settore energetico deve essere interamente compensata, in modo da non aggravare ulteriormente le finanze pubbliche già sotto pressione in un contesto di mercato più difficile". Lo scrive Alfred Kammer, direttore del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, in un'analisi pubblicata oggi su Imf Blog. "Alcuni paesi hanno maggiore margine di manovra per assorbire...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ue a rischio recessione con inflazione al 5%. Francia e Italia non possono ampliare il deficit" Notizie correlate Deficit al 3,1%, l’Italia resta sotto osservazione Ue. A rischio l'uscita dalla procedura di infrazione UeLa crescita c’è e i conti migliorano, ma i dati preliminari Istat evidenziano che per ora non si uscirà dalla procedura di infrazione per disavanzo... Con la guerra, rischio recessione e inflazioneE’ in uscita il nuovo numero di Leasing Magazine Time del mese di marzo dal titolo: "La speranza è che la nuova guerra in Medio Oriente non produca... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'allarme del Fmi: Ue al bivio, rischio recessione con inflazione al 5%. Francia e Italia non possono ampliare il deficit; Ue, scure Fmi: crescita ferma, i prezzi corrono. Basta aiuti a pioggia, ora riforme. Avviso a Roma; Italia a rischio recessione, l’allarme di Giorgetti e il piano anti crisi; Shock energetico da Medio Oriente: l'FMI taglia crescita UE all'1,1%, rischio recessione con inflazione al 5%. Fmi, rischio recessione per l’Ue con l'inflazione al 5%L'Ue potrebbe sfiorare la recessione con l'inflazione al 5%. Nessun Paese europeo ne è immune, è l’allarme che arriva dal Fmi. Lo scrive il capo del Dipartimento europeo del Fondo monetario intern ... repubblica.it Italia a rischio recessione, l’allarme di Giorgetti e il piano anti crisiIl ministro dell’Economia Giorgetti ha avvisato gli altri membri del Governo che l’Italia potrebbe entrare in recessione nel 2026 ... quifinanza.it Sncf, ovvero l’azienda pubblica che gestisce il trasporto ferroviario in Francia, prepara il terreno per spezzare il duopolio Trenitalia-Italo e irrompere sulla scena dell’alta velocità in Italia - facebook.com facebook In Francia gli uffici governativi smetteranno di usare il sistema operativo Windows, di Microsoft, per passare a Linux x.com