con la guerra rischio recessione e inflazione

E' in arrivo il nuovo numero di Leasing Magazine Time di marzo, con un focus sulla possibile influenza del conflitto in Medio Oriente sull’economia europea. Il titolo mette in evidenza la preoccupazione che la guerra possa portare a un aumento dell’inflazione e a una possibile recessione nel continente. La pubblicazione analizza gli effetti economici attesi e le sfide che l’Europa potrebbe affrontare nei prossimi mesi.

E’ in uscita il nuovo numero di Leasing Magazine Time del mese di marzo dal titolo: "La speranza è che la nuova guerra in Medio Oriente non produca inflazione e recessione per l’ Europa ". L’editoriale del direttore Gianfranco Antognoli (nella foto) che dà il titolo alla nuovo numero affronta il tema del rapporto Banca-impresa motivando la necessità di accompagnare le imprese meritevoli che investono da parte del sistema bancario. Questo posizionamento è spiegato come essenziale per un percorso economico di sviluppo complessivo dove sono importanti anche il ruolo della consulenza finanziaria alle imprese e i prodotti specifici bancari per liquidità ed investimenti produttivi, il factoring e il leasing. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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