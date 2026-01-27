Udinese-Roma trasferta vietata ai tifosi giallorossi

La partita Udinese-Roma, in programma lunedì 2 febbraio, si terrà senza la presenza dei tifosi giallorossi. La trasferta per i supporter della Roma è infatti vietata, garantendo così la sicurezza dell’evento. Questa decisione influisce sui piani di viaggio e di supporto della tifoseria, che dovrà organizzarsi diversamente per seguire la propria squadra.

Niente trasferta per i tifosi della Lupa in occasione di Udinese-Roma, che si giocherà lunedì 2 febbraio. Il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Lazio e la chiusura del settore ospiti dello Stadio Friuli. La decisione del prefetto fa.🔗 Leggi su Udinetoday.it

