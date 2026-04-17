Udinese Runjaic in conferenza | Il nostro obiettivo sono i 50 punti sarebbe un bello step in avanti Sulla sfida contro il Parma…

Durante una conferenza stampa, l’allenatore dell’Udinese ha dichiarato che l’obiettivo della squadra è raggiungere i 50 punti, ritenendo questa soglia un traguardo importante. Ha aggiunto che la partita contro il Parma rappresenta un’occasione per fare un passo avanti in questa direzione. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alla strategia o alle condizioni del team.

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