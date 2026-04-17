Udine terremoto di magnitudo 3.1

Alle 17.23 di oggi si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3,1 sulla scala Richter, con epicentro a circa 5 chilometri a sud-sud-est di Preone, in provincia di Udine. Secondo i rilevamenti, l’evento sismico ha interessato la zona senza segnalare danni o feriti. La sala operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto alcune chiamate di cittadini preoccupati, ma non sono stati segnalati interventi di emergenza.

Alle 17.23 di oggi una scossa di terremoto di magnitudo 3,1 della scala Richter è stata registrata con epicentro a 5 km a sud-sud-est di Preone (Udine). La profondità epicentrale, a seguito delle verifiche effettuate dai tecnici dell’Ogs-crs per la Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata calcolata a 12,4 km di profondità. Il sistema di localizzazione preliminare automatica dell’evento ha inviato un minuto dopo l’evento sismico, le mail di notifica a tutti i soggetti del Sistema regionale integrato di protezione civile e agli organi di informazione per una più rapida diffusione delle informazioni verso i cittadini. La centrale unica di risposta Nue 112 e la Sala operativa regionale presso la Centrale operativa della Protezione civile a Palmanova non hanno ricevuto segnalazioni di danni a persone o a cose.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Udine, terremoto di magnitudo 3.1 TERREMOTO FORTE SCOSSA NEL NORD ITALIA: PAURA PER LA POPOLAZIONE MAGNITUDO 3.9 IN FRIULI Notizie correlate Terremoto oggi a Udine, scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a VerzegnisLa scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione locale nei comuni nel nord Friuli Venezia Giulia come Gemona ma al momento... Leggi anche: Terremoto in provincia Udine oggi, scossa di magnitudo 3.1 tra Verzegnis e Villa Santina Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Oltre 30 scosse di terremoto in due giorni, l'ex presidente dell'Ingv: ''Area attiva geologicamente. In 40 anni in quel punto 2.741 sismi. Tenere alta l'attenzione''; Terremoto in Friuli di 2.9 nella notte, epicentro a Preone; Terremoto Friuli-Venezia Giulia, sciame sismico in provincia di Udine: epicentro a Sud/Ovest di Tolmezzo | DATI e MAPPE; Terremoto in Friuli-Venezia Giulia, sciame sismico nella provincia di Udine: 25 scosse in 9 ore durante la notte. Udine, terremoto di magnitudo 3.1Alle 17.23 di oggi una scossa di terremoto di magnitudo 3,1 della scala Richter è stata registrata con epicentro a 5 km a sud-sud-est di Preone (Udine).La ... lapresse.it Scossa di terremoto in Friuli: magnitudo 3.1, epicentro a VerzegnisVERZEGNIS (UDINE) - Scossa di terremoto nella giornata di oggi, 17 aprile nel cuore del Friuli Venezia Giulia. L'evento sismico, rilevato dai sismografi della Sala Sismica ... ilgazzettino.it Weekend a Udine e dintorni: non sai cosa fare Tra street food al Parco Moretti, giostre in centro e un film girato in piazza Libertà, la città si accende E poi eventi, musica, corse e passeggiate tra natura e mare… Insomma, restare a casa sarà difficile. Sc - facebook.com facebook Il 25 aprile alle ore 19:00 al Teatro Nuovo di Udine, il Far East Film Festival ospiterà Wim Wenders durante la serata di premiazione con il Gelso d'Oro alla Carriera a Yakusho Koji. x.com