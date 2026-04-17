Terremoto in provincia Udine oggi scossa di magnitudo 3.1 tra Verzegnis e Villa Santina

Oggi è stata avvertita una scossa di terremoto nella provincia di Udine, tra i comuni di Verzegnis e Villa Santina. La magnitudo rilevata dall'Ingv è di 3.1. Nessuna informazione immediata su danni o feriti, e le autorità sono al lavoro per le verifiche sul territorio. La zona ha ricevuto diverse segnalazioni di tremori, e le squadre di soccorso sono in allerta.

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Udine. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, avvenuta alle ore 13.24 e a una profondità di 9 km, sono stati quelli di Verzegnis e Villa Santina. —[email protected] (Web Info).🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Terremoto oggi a Udine, scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a VerzegnisLa scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione locale nei comuni nel nord Friuli Venezia Giulia come Gemona ma al momento... Leggi anche: Terremoto oggi 19 marzo in Friuli, scossa di magnitudo tra 3.6 e 4.1 avvertita in provincia di Udine Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Partecipazione alla Santa Messa per il 50° anniversario del terremoto in Friuli; Terremoto in Friuli-Venezia Giulia, sciame sismico nella provincia di Udine: 25 scosse in 9 ore durante la notte; Anche l'Orcolat festeggia (a suo modo) i 50 anni dal terremoto del Friuli. Sciame sismico nella notte; Terremoto Friuli-Venezia Giulia, sciame sismico in provincia di Udine: epicentro a Sud/Ovest di Tolmezzo | DATI e MAPPE. Terremoto in provincia Udine oggi, scossa di magnitudo 3.1 tra Verzegnis e Villa SantinaUna scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Udine. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, avvenuta alle ore 13.24 e a una profondità di 9 km, sono ... adnkronos.com Terremoto in Friuli-Venezia Giulia, sciame sismico nella provincia di Udine: 25 scosse in 9 ore durante la notteUno sciame sismico di 25 scosse è stato registrato nella provincia di Udine durante la notte tra ieri e oggi, mercoledì 15 aprile ... fanpage.it Cooperativa Sociale Itaca. The Rolling Stones · Can't You Hear Me Knocking (Live). VILLA SANTINA: UN WEEKEND DEDICATO ALLA CULTURA DELLA CURA Sabato 18 e domenica 19 aprile vi aspettiamo presso l'Asp "Stati Uniti d'America" per i primi facebook