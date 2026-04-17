Il presidente ucraino ha dichiarato che il conflitto in Iran rappresenta una minaccia per le forniture di armi destinate al suo paese. Ha inoltre ringraziato i partner internazionali che si sono detti disponibili a offrire assistenza e a collaborare per trovare una soluzione. La situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo alla continuità delle forniture di materiali militari in un momento di crescente tensione nella regione.

“A causa della guerra in Iran, ci sono rischi per l’approvvigionamento di armi all’ Ucraina e ringrazio tutti i partner che sono pronti ad aiutare e a cercare una soluzione”. Lo ha detto in un video il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Le visite in Germania, Norvegia, Italia, Paesi Bassi e ora anche in Svezia in questa settimana erano proprio incentrate su questo – ha aggiunto – garantire che in primavera e in estate si possa mantenere la stabilità e la forza dell’Ucraina, in modo che la Russia non sia tentata di pensare che l’aumento dei prezzi del petrolio e l’instabilità mondiale possano in qualche modo favorirla in guerra”. Questo...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: "Guerra in Iran mette a rischio nostra fornitura armi"

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