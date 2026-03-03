Ucraina i timori di Zelensky Armi per difesa a rischio
L’Ucraina manifesta preoccupazione per l’arrivo di armi destinati alla difesa, evidenziando che il rischio di ritardi o blocchi potrebbe compromettere la capacità di difendersi dai russi. La situazione si aggrava in un contesto di tensioni crescenti in Medio Oriente, che aumenta le preoccupazioni sul supporto internazionale. Il governo ucraino ha espresso timori riguardo alla fornitura delle risorse militari essenziali.
L’escalation in Medio Oriente preoccupa l’Ucraina: le armi necessarie alla difesa dai russi rischiano di non arrivare. Servizio di Vito D’Ettorre. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ucraina, timori di Zelensky sui negoziatiL’incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia previsto ad Abu Dhabi resta incerto a causa delle ostilità in corso.
Zelensky: “l’esperienza dell’Ucraina in materia di difesa è insostituibile”“L’Europa deve finalmente dotarsi di una vera forza, di una reale capacità di difendere i suoi cieli, la sua terra e il suo mare da qualsiasi tipo di...
