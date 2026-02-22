Guerra in Ucraina missili russi su Kiev | un morto

Un missile russo ha colpito la regione di Kiev, causando un morto. La causa è l’attacco aereo di Mosca, che ha lanciato diversi missili e droni nella notte. Le esplosioni hanno danneggiato alcuni edifici e provocato numerosi feriti. Le autorità locali stanno ancora valutando i danni e la portata dell’attacco. La città si prepara a rispondere alle nuove minacce in un momento di crescente tensione.

Nuovo attacco russo contro l’ Ucraina. Nella notte, Mosca ha lanciato contro la regione di Kiev una raffica di missili e droni, uccidendo una persona. A fare il bilancio di vittime e danni è il Servizio di emergenza ucraino. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio scoppiato dopo che un razzo ha colpito un palazzo in un quartiere residenziale; tutta la zona soggetta all’attacco è ridotta in macerie e i residenti sono stati costretti a sfollare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Guerra Ucraina, missili russi su Kiev nella notte: milioni di persone senza luce e riscaldamentoNella notte, Kiev è stata colpita da missile e droni lanciati dalla Russia, provocando danni alle infrastrutture civili e causando quattro vittime.

Guerra Ucraina, missili russi su Kiev nella notte: niente luce e riscaldamento nella capitaleNella notte, Kiev è stata colpita da missili russi, provocando blackout e interruzioni del riscaldamento.

Ucraina, missili e droni su Kiev e Leopoli

