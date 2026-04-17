Ucraina l’Fmi conferma | il nuovo prestito di 90 miliardi di euro arriverà nel secondo trimestre A Kiev si continua a morire

L’FMI ha annunciato che un nuovo prestito di 90 miliardi di euro sarà erogato all’Ucraina nel secondo trimestre dell’anno. Nel frattempo, nel paese si registrano ancora perdite di vite umane a causa del conflitto in corso. In altri sviluppi internazionali, la tensione tra Stati Uniti e Iran vede anche l’intervento di un attore meno appariscente ma cruciale, la Russia.

Nella guerra tra Usa e Iran si muove anche un attore meno visibile ma decisivo: la Russia. Secondo il commissario Ue Valdis Dombrovskis il nuovo prestito di 90 miliardi di euro arriverà a Kiev nel secondo trimestre: lo ha dichiarato ieri al termine della riunione del Fondo Monetario internazionale; la pressione su Mosca continuerà, anche perché – ha osservato – la Federazione di Putin “sta emergendo vincitrice da questa guerra in Iran, perché fornisce profitti straordinari per alimentare la macchina bellica russa”. Il timore che Mosca possa trarre vantaggio dal conflitto tra Washington e Teheran – soprattutto per effetto della della crisi...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, l’Fmi conferma: il nuovo prestito di 90 miliardi di euro arriverà nel secondo trimestre. A Kiev si continua a morire Notizie correlate Prestito Ue all’Ucraina da 90 miliardi di euro, c’è l’ok dell’EuroparlamentoStrasburgo, 11 febbraio 2026 – Il Parlamento europeo dà l’ok al prestito da 90 miliardi all'Ucraina per il biennio 2026-27, che contribuirà a coprire... Ucraina, Zelensky sente von der Leyen. Ue al lavoro per sbloccare prestito da 90 miliardi a Kiev(Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen avrà questo pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente ucraino... Aggiornamenti e dibattiti Ucraina, 16 vittime e 100 feriti negli attacchi notturni russi. Romania denuncia sconfinamento droneLa Nato verso l'estensione della rete di condotte di jet fuel risalenti alla Guerra fredda L'estensione verso est di una rete di oleodotti risalente all'epoca della Guerra Fredda, volta a garantire l' ... msn.com Ucraina invia droni intercettori in Giordania: Zelensky conferma l’aiuto alle basi militari USA contro i droni iranianiL’Ucraina ha inviato droni intercettori e una squadra di specialisti militari in Giordania per contribuire alla difesa delle basi militari degli Stati Uniti contro possibili attacchi con droni. A ... ilmessaggero.it