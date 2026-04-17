Ucraina attacco a deposito petrolifero russo | l' incendio continua a divampare

Nella città portuale russa di Tuapse, sul Mar Nero, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero dopo un attacco di droni avvenuto nella notte di giovedì. Le fiamme continuano a divampare e il fuoco si sta diffondendo nell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere l'incendio, mentre le autorità locali stanno monitorando la situazione. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause o sui danni specifici.

Un incendio continua a divampare in un deposito petrolifero nella città portuale russa di Tuapse sul Mar Nero, a seguito di un attacco di droni avvenuto giovedì notte. Secondo le autorità della regione di Krasnodar, la costa russa del Mar Nero è stata attaccata: una ragazza di 14 anni e una donna sono state uccise. “Nella città di Tuapse, due persone, tra cui un minore, sono state uccise a causa dei crimini commessi dai militanti ucraini”, ha detto la portavoce del comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco a deposito petrolifero russo: l'incendio continua a divampare Notizie correlate Ucraina, l'incendio al porto di Odessa dopo un attacco russoUn attacco da parte della Russia ha danneggiato il porto e le infrastrutture civili nella regione di Odessa, in Ucraina. Ucraina, un attacco russo provoca un vasto incendio nella zona industriale di SumyUn attacco russo contro la città di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, ha provocato un vasto incendio nella zona industriale. Una raccolta di contenuti Si parla di: Crimea nel mirino, il punto sulla campagna droni ucraina contro il dispositivo militare russo nella penisola. Ucraina, Zelensky: Con la guerra in Iran a rischio la fornitura di armi a Kiev. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, nuova ondata di attacchi russi. Zelensky: 'Fare pressione su Mosca'. LIVE ... tg24.sky.it Guerra Ucraina, nuovi attacchi russi: colpita Odessa. Zelensky: Fare pressione su MoscaVittime si registrano a Odessa, Dnipro e Kiev, dove è stato ucciso anche un bambino di 12 anni. Ieri la visita di Zelensky a Roma. Meloni e Mattarella hanno ribadito al presidente ucraino il sostegno ... tg24.sky.it