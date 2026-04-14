Ucraina l' incendio al porto di Odessa dopo un attacco russo

Da lapresse.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato nel porto di Odessa dopo un attacco proveniente da forze russe. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso mentre le autorità locali cercano di contenere i danni alle infrastrutture civili e alle aree portuali colpite. Nessuna informazione ufficiale è stata diffusa sui danni umani o sulle cause precise dell'incendio. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze di sicurezza.

Un attacco da parte della Russia ha danneggiato il porto e le infrastrutture civili nella regione di Odessa, in Ucraina. Il raid ha colpito una nave civile battente bandiera panamense, un molo e una chiatta nell’area portuale di Izmail. Un incendio ha distrutto anche l’edificio di una stazione di servizio, due autobus passeggeri e sette automobili. Sono state danneggiate anche sei abitazioni private e un’ambulanza. Non sono state segnalate vittime. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina, l'incendio al porto di Odessa dopo un attacco russo

Oil tanks on a huge fire in Yuzhny port of Odessa following Russian hammering

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