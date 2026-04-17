Ucciso in macelleria il fratello di Kalid | Perché Badr era già libero? Doveva stare in carcere o rimandato in Marocco

Il fratello di Kalid ha chiesto spiegazioni dopo la morte del fratello avvenuta in una macelleria a Forlì. Secondo quanto riferito, Badr, coinvolto nella vicenda, era già libero al momento dell’accaduto. La famiglia si domanda perché non fosse in carcere o rimandato in Marocco, considerando la sua situazione legale. La vicenda si svolge in un contesto di attenzione giudiziaria, con la polizia che prosegue le indagini.

Kalid è morto a Forlì, un puntino sulla carta geografica dell’Europa per lui che l’ha girata per lavoro. Non era mai stato qui se non nelle ultime due settimane prima di morire. Per la sua morte si trova in carcere con l’accusa di omicidio Nadij Badr, 35 anni, marocchino anche lui, spacciatore.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Lo spaccio era tra il titolare e Badr. Mio fratello era onesto, ucciso in macelleria senza un motivo"“Mi sentivo con mio fratello due o tre volte la settimana, mi diceva che il titolare lo aveva messo a dormire in macelleria assieme un delinquente,... Doveva stare in carcere, era in hotel. Arrestato un 38enne egizianoNella notte tra giovedì e venerdì marzo, intorno all’una, la Sala Operativa della Polizia di Stato di Reggio Emilia riceveva una segnalazione di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Omicidio in macelleria, nuovo interrogatorio in vista: l'accusato torna davanti al giudice per la sua versione; Omicidio nella macelleria, l'indiziato in carcere dice: Mi sono difeso; Omicidio, Badr dà la sua versione della lite di una violenza animalesca: Volevo uscire dal giro della droga. Mi sono solo difeso; Uomo di 45 anni ucciso a coltellate a Forlì dopo una lite. Ucciso in macelleria, il fratello di Kalid: Perché Badr era già libero? Doveva stare in carcere o rimandato in MaroccoKalid è morto a Forlì, un puntino sulla carta geografica dell’Europa per lui che l’ha girata per lavoro. Non era mai stato qui se non nelle ultime due settimane prima di morire. Per la sua morte si tr ... forlitoday.it OMICIDIO IN MACELLERIA - Unità cinofile sul luogo del delitto per verificare il racconto di Badr: "Nella macelleria si spacciava" LEGGI LA NOTIZIA --> https://cityne.ws/mffsD facebook