Lo spaccio era tra il titolare e Badr Mio fratello era onesto ucciso in macelleria senza un motivo
Un testimone ha raccontato che lo spaccio di droga avveniva tra il titolare di un’attività e un uomo identificato come Badr. Ha riferito inoltre che suo fratello, descritto come una persona onesta, è stato ucciso in una macelleria senza che ci fosse una motivazione apparente. La stessa persona ha detto di aver parlato con suo fratello due o tre volte alla settimana, e che lui gli aveva confidato che il titolare aveva fatto dormire suo fratello in negozio insieme a un delinquente, notando un giro di spaccio nella zona.
“Mi sentivo con mio fratello due o tre volte la settimana, mi diceva che il titolare lo aveva messo a dormire in macelleria assieme un delinquente, si era accorto che c’era un giro di spaccio di droga lì dentro. Io gli avevo detto di andarsene, di andare dormire alla stazione piuttosto, che se.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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