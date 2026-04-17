Lo spaccio era tra il titolare e Badr Mio fratello era onesto ucciso in macelleria senza un motivo

Un testimone ha raccontato che lo spaccio di droga avveniva tra il titolare di un’attività e un uomo identificato come Badr. Ha riferito inoltre che suo fratello, descritto come una persona onesta, è stato ucciso in una macelleria senza che ci fosse una motivazione apparente. La stessa persona ha detto di aver parlato con suo fratello due o tre volte alla settimana, e che lui gli aveva confidato che il titolare aveva fatto dormire suo fratello in negozio insieme a un delinquente, notando un giro di spaccio nella zona.