Doveva stare in carcere era in hotel Arrestato un 38enne egiziano

Nella notte tra giovedì e venerdì marzo, intorno all’una, la Sala Operativa della Polizia di Stato ha intercettato e arrestato un uomo di 38 anni di nazionalità egiziana. L’uomo, che avrebbe dovuto trovarsi in carcere, è stato invece trovato in un hotel. L’intervento è stato condotto dalla polizia, che ha portato a termine l’arresto senza incidenti.

Nella notte tra giovedì e venerdì marzo, intorno all’una, la Sala Operativa della Polizia di Stato di Reggio Emilia riceveva una segnalazione di alert scaturita a seguito dell’ingresso in un hotel di Piazzale Marconi di un soggetto a cui carico pendeva l’esecuzione di un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere. Immediatamente le Volanti della polizia di Stato raggiungevano il luogo segnalato dove, effettivamente, rintracciavano un 38enne di origini egiziane, già conosciuto alle forze dell’ordine per via di numerosi reati prevalentemente contro il patrimonio e la persona, trovato in possesso anche di circa due grammi di cocaina. L’uomo,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Doveva stare in carcere, era in hotel. Arrestato un 38enne egiziano Articoli correlati Doveva trovarsi in carcere ma era in un B&B a Milano: ragazzo arrestato durante i controlli per le OlimpiadiI controlli straordinari negli hotel e nelle strutture che effettuano affitti brevi per le Olimpiadi Milano Cortina hanno permesso ai carabinieri del... Un arrestato per la morte di Aurora.È peruviano e non doveva stare quiSi tratta di un cinquantaseienne peruviano, irregolare e con precedenti per violenza sessuale, che si trova già in carcere per un altro reato. Approfondimenti e contenuti su Doveva stare Temi più discussi: Doveva stare in carcere, era in hotel; Addio a Bruno Contrada, aveva 94 anni. Dopo le sue vicende giudiziarie diceva: Sono già morto; Morto Bruno Contrada, l'ex 007 negli anni della guerra alla mafia; Doveva stare in carcere, era in hotel. Arrestato un 38enne egiziano. Doveva stare in carcere, era in hotel. Arrestato un 38enne egizianoNella notte tra giovedì e venerdì marzo, intorno all’una, la Sala Operativa della Polizia di Stato di Reggio Emilia ... ilrestodelcarlino.it Doveva stare in carcere, era in hotelOCCHIOBELLO - Lo hanno trovato in una struttura ricettiva nella zona di Occhiobello. I carabinieri hanno arrestato un 48enne, originario di Brindisi ma residente a Scandicci, non lontano da Firenze, ... polesine24.it Caso Delmastro, Meloni: Doveva stare più attento, ma non si deve dimettere x.com Caso Delmastro, Meloni: Doveva stare più attento, ma non si deve dimettere facebook