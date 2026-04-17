Un minorenne di 17 anni rimane in carcere dopo essere stato arrestato per la morte di un uomo avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 aprile nel centro storico di Massa. La vittima, un uomo di 47 anni, è deceduta a seguito di un’aggressione violenta. I filmati delle telecamere di sorveglianza hanno contribuito a chiarire i dettagli dell’episodio. Il ragazzo è accusato di aver ucciso l’uomo in seguito a un rimprovero.

Dovrà restare in carcere anche il 17enne indagato per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l’11 e il 12 aprile dopo una violenta aggressione nel centro storico di Massa. A deciderlo è stato il giudice del Tribunale per i Minorenni di Genova che ha convalidato il fermo. Dietro le sbarre per l’omicidio ci sono già due maggiorenni di origine romena, Ionut Alexandru Miron, 23 anni, ed Eduard Alin Carutasu, 19 anni. Altri due minorenni, invece, sono indagati a piede libero. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Ucciso davanti al figlio per un rimprovero: il 17enne resta in cella: i filmati svelano la verità sulla morte di Giacomo Bongiorni

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Daniele Capezzone. . Parole indegne dal papà del presunto assassino di Giacomo Bongiorni a Massa. Non è la vittima che deve essere processata. Mi aspetto l’ergastolo per i colpevoli. #fblifestyle - facebook.com facebook

Sono profondamente addolorato per la morte di Giacomo Bongiorni, vittima di una barbara aggressione per mano di un gruppo di giovani violenti a Massa Carrara. Ai suoi familiari va la vicinanza mia personale e di tutto il Governo. Una tragedia che non merit x.com