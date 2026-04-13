A Massa, una serata apparentemente tranquilla si è conclusa con un omicidio: un uomo di 46 anni è stato ucciso dopo un rimprovero davanti al figlio di 11 anni. Tre persone sono state fermate in relazione all’episodio, che ha avuto inizio con un semplice richiamo e si è trasformato in una violenta aggressione. La vittima è deceduta in seguito alle ferite riportate durante l’attacco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un richiamo banale trasformato in violenza mortale. Quella che doveva essere una normale serata si è trasformata in tragedia a Massa, dove un semplice rimprovero ha scatenato un’aggressione brutale costata la vita a Giacomo Bongiorni, 46 anni. L’uomo si trovava in piazza Felice Palma, nel centro storico, quando ha chiesto a un gruppo di giovani di smettere di lanciare bottiglie di vetro contro un locale. Una richiesta che ha innescato una reazione violenta e incontrollata. Durante l’aggressione, Bongiorni sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa, andando poi in arresto cardiaco. A rendere ancora più drammatica la vicenda è il fatto che tutto è avvenuto sotto gli occhi del figlio di 11 anni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ucciso dopo un rimprovero davanti al figlio di 11 anni: chi sono i 3 fermati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni

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