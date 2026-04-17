Tuttosport – Fiorentina orgoglio Vanoli | Ci abbiamo provato fino in fondo Fagioli? Problema intestinale

La Fiorentina ha affrontato la partita con determinazione, nonostante alcune difficoltà, come un problema intestinale che ha coinvolto Fagioli. Il club ha espresso soddisfazione per l'impegno dei giocatori e l'entusiasmo dei tifosi, che li hanno sostenuti fino all'ultimo minuto. Vanoli ha commentato con orgoglio il comportamento della squadra, sottolineando come abbiano lottato con tenacia fino al fischio finale.

2026-04-16 23:54:00 Flash news da Tuttosport: “E’ stato bellissimo rivedere i nostri tifosi che hanno spinto e grandi complimenti a questi ragazzi. Tutti credevamo di fare un’impresa, purtroppo l’1-0 ci ha tagliato le gambe ma mi è piaciuto l’orgoglio di provarci fino in fondo. Stasera la prestazione più importante e da qua dobbiamo continuare. Abbiamo fatto un’ottima prestazione”. Queste le parole di Paolo Vanoli, intervenuto per fare il punto sulla prestazione dei suoi, che al Franchi hanno ribaltato il vantaggio del Crystal Palace e quindi reagito al 4-0 complessivo, riaprendo così la corsa per la semifinale di Conference League. Ma la rimonta firmata da Gudmundsson su rigore (30?) e Ndour con un destro dal limite (53?) non è bastata a recuperare il 3-0 subito a Londra.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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