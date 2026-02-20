Jagiellonia-Fiorentina Vanoli | Spirito giusto da tenere fino in fondo Con il Pisa vale tanto
Il successo della Fiorentina contro lo Jagiellonia, con il risultato di 3-0, è stato causato da una prestazione determinata e ben organizzata. Vanoli ha sottolineato come lo spirito della squadra debba rimanere alto fino alla fine, soprattutto in vista della partita contro il Pisa, che potrebbe valere molto per la stagione. La vittoria in Europa ha dato fiducia ai viola, pronti a mantenere questa stessa energia anche nelle prossime sfide di campionato. La Fiorentina guarda avanti con ottimismo e concentrazione.
Firenze, 19 febbraio 2026 - Bella serata europea per la Fiorentina, che sbanca Bialystok e regola lo Jagiellonia 0-3, ipotecando già nella gara d'andata la qualificazione agli ottavi di finale di Conference League. Giovedì al Franchi (18.45) la partita di ritorno. Questa l'analisi di Paolo Vanoli. "Da quando sono qua l'ho detto, è una competizione importante e ci teniamo. Da allenatore devo fare delle valutazioni. Il cammino in campionato sappiamo com'è, si pensava di uscire prima da questa situazione per poter dedicare qualche energia in più alla coppa. Ma oggi faccio i complimenti a tutto il gruppo, hanno dimostrato che sono parte di qualcosa di importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
