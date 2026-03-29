Pinones Arce dopo Juventus Women Fiorentina | Ci abbiamo provato fino alla fine Ecco cosa è mancato

Dopo la partita tra Juventus Women e Fiorentina Women, Pinones Arce ha commentato ai microfoni di Sky Sport. Ha affermato che la squadra ha tentato di raggiungere il risultato fino alla fine, senza specificare ulteriori dettagli sulla prestazione o sugli episodi chiave dell'incontro. La partita si è conclusa con la vittoria della Fiorentina, come comunicato dai risultati ufficiali.

Pinones Arce, subito dopo la sfida fra la Juventus e la Fiorentina Women, si è soffermato ai microfoni di Sky Sport su questa partita. Il match tra Fiorentina e Juventus Women si è concluso lasciando dietro di sé una scia di emozioni contrastanti, ma soprattutto la consapevolezza di una crescita tecnica evidente. Al termine della sfida, il tecnico della squadra viola Pinones Arce si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare una prestazione che, nonostante il risultato, ha mostrato il volto migliore della compagine toscana. L’allenatore ha voluto sottolineare immediatamente l’orgoglio per l’atteggiamento messo in campo dalle sue calciatrici, evidenziando una manovra fluida e propositiva che ha messo in difficoltà le bianconere per lunghi tratti della gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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