L’allenatore dell’Arsenal ha deciso di escludere Saka dalla partita contro il Manchester City. La notizia è stata resa nota poche ore fa attraverso il sito 101greatgoals. La scelta di lasciare fuori il giocatore sembra rappresentare un punto di svolta per la formazione, mentre si attendono eventuali spiegazioni ufficiali. La decisione ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-04-17 15:53:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Una possibile decisione del titolo arriva troppo presto per Saka. Bukayo Saka è stato escluso dallo scontro potenzialmente decisivo dell’Arsenal contro i rivali del titolo di Premier League del Manchester City da Mikel Arteta, che non sta pensando di organizzare il pareggio della sua squadra all’Etihad Stadium. L’Arsenal è ancora in testa alla corsa al titolo con sei punti nonostante la sconfitta casalinga contro il Bournemouth lo scorso fine settimana, un risultato seguito dalla vittoria per 3-0 del City in casa del Chelsea. Ma il City ha il vantaggio chiave di una partita in mano, il che significa che una vittoria per gli uomini di Pep Guardiola volgerebbe la battaglia decisamente a loro favore.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tutto o niente per l’allenatore dell’Arsenal visto che Saka ha escluso contro il Man City

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