Enti Scolastici in Rete per un’attività di gioco sport riconosciuta da FIR il rugby torna protagonista nelle scuole

Mercoledì 25 febbraio 2026, le scuole hanno organizzato un evento dedicato al rugby presso il campo “A”, coinvolgendo enti scolastici e il territorio. L’attività di gioco sport ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dalla FIR, che ha certificato la validità dell’iniziativa. La giornata ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti in un momento dedicato alla promozione dello sport tra i giovani.

Una mattinata all'insegna dello sport, della partecipazione e della collaborazione tra scuole e territorio quella di mercoledì 25 febbraio 2026 presso il campo "A. Dell'Oste" di Benevento, giornata nella quale si è svolta la seconda tappa del progetto "Enti scolastici in Rete per un'attività di gioco Sport riconosciuta da FIR", iniziativa che mira a diffondere la pratica del rugby tra gli studenti degli istituti cittadini. A prendere parte all'attività sono stati gli alunni delle scuole Torre, S. Angelo a Sasso, La Salle e Pascoli, che hanno partecipato a confronti di tag rugby guidati dallo staff tecnico della Rugby Factory. Il campo si è presto trasformato in un grande laboratorio sportivo, con i ragazzi impegnati in attività pensate per avvicinarli ai valori della palla ovale: collaborazione, rispetto, coraggio e spirito di squadra.