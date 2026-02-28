Enti Scolastici in Rete per un’attività di gioco sport riconosciuta da FIR il rugby torna protagonista nelle scuole

Da anteprima24.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 25 febbraio 2026, le scuole hanno organizzato un evento dedicato al rugby presso il campo “A”, coinvolgendo enti scolastici e il territorio. L’attività di gioco sport ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dalla FIR, che ha certificato la validità dell’iniziativa. La giornata ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti in un momento dedicato alla promozione dello sport tra i giovani.

Una mattinata all’insegna dello sport, della partecipazione e della collaborazione tra scuole e territorio quella di mercoledì 25 febbraio 2026 presso il campo “A. Dell’Oste” di Benevento, giornata nella quale si è svolta la seconda tappa del progetto “Enti scolastici in Rete per un’attività di gioco Sport riconosciuta da FIR”, iniziativa che mira a diffondere la pratica del rugby tra gli studenti degli istituti cittadini. A prendere parte all’attività sono stati gli alunni delle scuole Torre, S. Angelo a Sasso, La Salle e Pascoli, che hanno partecipato a confronti di tag rugby guidati dallo staff tecnico della Rugby Factory. Il campo si è presto trasformato in un grande laboratorio sportivo, con i ragazzi impegnati in attività pensate per avvicinarli ai valori della palla ovale: collaborazione, rispetto, coraggio e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

enti scolastici in rete per un8217attivit224 di gioco sport riconosciuta da fir il rugby torna protagonista nelle scuole
© Anteprima24.it - “Enti Scolastici in Rete per un’attività di gioco sport riconosciuta da FIR”, il rugby torna protagonista nelle scuole

Calabria: Fism chiede rete tra enti e scuole per un sistema integrato 0-6 anni più efficace.Il futuro dell’educazione infantile in Italia, e in particolare in Calabria, passa attraverso una sinergia imprescindibile tra istituzioni, enti...

Organici ATA, dal 2026/27 taglio di 2.174 collaboratori scolastici nelle scuole superioriCon l’anno scolastico 2026/2027, nelle scuole secondarie di secondo grado entreranno in vigore nuovi parametri per la determinazione dell’organico...

Approfondimenti e contenuti su Enti Scolastici.

Temi più discussi: Rete scolastica, accordo per un sistema informativo a supporto della programmazione; La battaglia per la parità di genere inizia già dai banchi di scuola; I giornali scolastici di Mantova fanno rete: studenti in redazione tra carta, blog e web radio; Buone pratiche di sostenibilità.

PD Cervia: Il dimensionamento scolastico non comprometta il lavoro della rete scolastica ed extrascolastica a sostegno delle fragilità di bambini e ragazzi,Seguiamo con apprensione la scelta del governo e della struttura commissariale collegata di procedere spediti sulla revisione del dimensionamento ... ravennanotizie.it

Pago In Rete: come funziona il portale per i pagamenti telematici dei servizi scolasticiIn un'epoca in cui la tecnologia gioca un ruolo sempre più importante nel nostro quotidiano, utilizzarla per ottimizzare la gestione dei pagamenti scolastici e delle spese legate all’educazione dei ... ilgiornale.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.