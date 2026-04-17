La Amstel Gold Race 2026 si svolgerà domenica 19 aprile nei Paesi Bassi e vedrà la presenza di 33 salite, chiamate muri, da affrontare lungo il percorso. La corsa, nota anche come la “Corsa della Birra”, non è inserita tra le Classiche Monumento, ma viene considerata come una delle sei principali corse di un giorno nel calendario internazionale del ciclismo. La gara si distingue per le numerose salite che caratterizzano il tracciato.

Saranno ben 33 i muri che caratterizzeranno la Amstel Gold Race, la ribattezzata Corsa della Birra che andrà in scena domenica 19 aprile nei Paesi Bassi: non è una Classica Monumento, ma può essere nei fatti considerata come la sesta corsa di un giorno più importante del calendario internazionale. L’evento che fa da cuscinetto tra la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi si preannuncia particolarmente esigente e si distingue per alcune salite davvero iconiche. Il mitico Cauberg verrà affrontato tre volte: 900 metri al 7% di pendenza media e con picchi all’11,7%, proposti al km 172,7 e al km 235,6 prima dell’ ultimo passaggio al km 255,5, ovvero due chilometri prima del traguardo posto a Berg en Terblijt.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tutti i muri della Amstel Gold Race 2026: 33 salite da affrontare, lunghezza e pendenze

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