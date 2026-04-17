La terza stagione di Euphoria sta facendo discutere dopo l’uscita di alcune dichiarazioni che accusano le protagoniste femminili di essere coinvolte in performance e sfruttamento legati al lavoro sessuale. La serie presenta un salto temporale di cinque anni nella vita dei personaggi principali, interpretati tra gli altri da Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi, un cambiamento che ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Un salto temporale di cinque anni nell’età dei protagonisti ( Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi ) che non sembra piacere a tutti. Della terza stagione di Euphoria ne sta parlando l’intero mondo. La serie targata HBO (dal 13 aprile su Sky) ha sempre stazionato attorno a temi scabrosetti legati a disagi e turbe giovanili. In particolar modo è stato il Telegraph, tramite la penna (o la tastiera) di Eleanor Halls a contestare l’ipersessualizzazione alquanto negativa di tutte le protagoniste femminili. Il creatore della serie, Sam Levinson, è finito nell’occhio della critica proprio perché “ tutte le sue protagoniste femminili sono intrappolate in performance e sfruttamento di lavori sessuali ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tutte le protagoniste femminili sono intrappolate in performance e sfruttamento di lavori sessuali”: la terza stagione di Euphoria nella bufera

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