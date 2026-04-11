È stato annunciato ufficialmente che la colonna sonora di Labrinth non sarà presente nella terza stagione di “Euphoria”. La notizia arriva alla vigilia della première della nuova stagione, che vede il ritorno dei protagonisti principali e degli interpreti di rilievo. La decisione riguarda la musica utilizzata negli episodi, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La serie continua a essere molto attesa dal pubblico.

Alla vigilia della première della terza stagione di Euphoria, arriva la conferma di ciò che, in fondo, avevamo già capito: nei nuovi episodi dell’acclamata serie con Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney & Co. non ci saranno brani di Labrinth. Ad annunciarlo è stata la stessa HBO che, tuttavia, non ha fornito dettagli riguardo alle motivazioni dietro la decisione. Qualche settimana fa, lo stesso compositore aveva sorpreso tutti con un post piuttosto aggressivo ed enigmatico: “Ho chiuso con questa industria. F*nc*lo la Columbia. Doppiamente f*nc*lo Euphoria. Sono fuori. Grazie e buonanotte”. Un messaggio criptico, ma che non lasciava presagire nulla di buono. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ora è ufficiale: la musica di Labrinth non sarà presente nella terza stagione di “Euphoria”

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