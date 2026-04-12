Recentemente è stato comunicato che la colonna sonora di Labrinth non sarà inclusa nella terza stagione della serie televisiva. HBO ha ufficializzato questa decisione, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni alla base di questa scelta. La presenza della musica nel contesto dello show ha sempre avuto un ruolo importante, ma in questa stagione si è deciso di non coinvolgere l’artista.

Qualche giorno fa, HBO ha confermato che la musica di Labrinth non sarà presente nella terza stagione di Euphoria. A metà marzo, l’artista aveva criticato la sua etichetta discografica e la stessa serie in un post (ora cancellato): “Ho chiuso con questa industria. F*nc*lo la Columbia. Doppio f*nc*lo Euphoria, mi chiamo fuori”. Un messaggio poco chiaro, ma che lasciava presagire una rottura tra lo show di Sam Levinson e il musicista. Il messaggio di Labrinth. Ieri, il trentasettenne cantante e produttore britannico ha voluto chiarire la propria posizione, attraverso una dichiarazione nelle sue Instagram Stories in cui ha spiegato la sua assenza nei nuovi episodi, in onda da oggi, domenica 12 aprile.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Labrinth ha rivelato perché la sua musica non sarà presente nella terza stagione di “Euphoria”

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