I volontari e gli operatori dei Cammini della Rinascita hanno inaugurato oggi il percorso nel cratere sismico di Amatrice, camminando a passo lento tra le macerie e i borghi ricostruiti, per promuovere il turismo sostenibile e far conoscere da vicino le ferite lasciate dal terremoto.

"L’obiettivo è di fare conoscere il cratere del sisma anche attraverso il turismo lento e sostenibile". Parola di Guido Castelli, commissario alla ricostruzione post sisma, che alla Bit (Borsa internazionale del turismo) di Milano, insieme alla Regione e ai sindaci, ha illustrato le strategie di rilancio. Commissario Castelli, perché puntare sui cammini? "Il governo ha messo a disposizione 48 milioni (risorse aggiuntive, extra sisma) per sostenere il turismo lento, outdoor, nelle regioni terremotate, Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria. Ho chiesto a ognuna quali fossero i cammini da candidare a interventi infrastrutturali, di adeguamento di sentieri e segnaletica, per la promozione, il sostegno alle imprese che insistono nei territori attraversati dai cammini, come pernottamento e servizi a pellegrini e turisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Cammini della Rinascita: "Nel cratere a passo lento. Così rilanciamo il turismo"

La Camera dei Deputati ha approvato una proposta di legge dedicata ai Cammini d’Italia, destinando 5 milioni di euro al progetto.

La Camera ha approvato una legge che riconosce ufficialmente i Cammini d'Italia come infrastrutture culturali, sociali ed economiche.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Turismo lento e Cammini della Rinascita: sviluppo per l’Appennino centrale; I Cammini della Rinascita: Nel cratere a passo lento. Così rilanciamo il turismo; Bit: il turismo lento diventa motore di sviluppo dell’Appennino Centrale; Il turismo lento diventa motore di rinascita per l’Appennino centrale. Presentati alla BIT Cammini della Rinascita e Camminando nel Cratere.

Turismo lento e Cammini della Rinascita: sviluppo per l’Appennino centraleMilano. Alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, il turismo lento è stato protagonista con la presentazione della guida ... abruzzolive.it

Terremoto Centro Italia: approvata la legge sui Cammini della rinascita dell’Appennino centraleApprovata la legge sui Cammini della rinascita dell’Appennino centrale che riconosce l’importanza di una rete di itinerari da percorrere a piedi o con mobilità dolce e sostenibile che ... agensir.it

Tv Centro Marche. . Le Marche alla Bit con i "Cammini della Rinascita" - facebook.com facebook