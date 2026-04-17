Emilia-Romagna positivo l’avvio del 2026 | oltre 1,1 milioni di arrivi e 2,7 milioni di presenze

L’inizio del 2026 in Emilia-Romagna registra numeri positivi nel settore turistico, con oltre 1,1 milioni di arrivi e 2,7 milioni di presenze. I dati mostrano che il turismo non si concentra solo nel periodo estivo, ma si estende anche durante l’inverno. Questa situazione indica una crescita stabile delle attività turistiche nella regione, che continua a mantenere un flusso di visitatori anche nei mesi più freddi.

Non solo durante l’estate. Il turismo in Emilia-Romagna inaugura il 2026 con un segno positivo anche nei mesi invernali, confermando una tendenza ormai strutturale di progressiva estensione della stagione turistica.Nel bimestre gennaio-febbraio si registrano 1.102.242 arrivi e 2.702.440.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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