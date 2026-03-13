Federalberghi Terme alla BMT | turismo della salute ricerca e la costruzione di un sistema italiano

Alla BMT, Federalberghi Terme ha presentato un focus sul turismo della salute, evidenziando come le terme possano contribuire a distribuire meglio i visitatori lungo l’anno e a contrastare i processi di gentrificazione. L’obiettivo è promuovere un sistema italiano incentrato sulla ricerca e sulla valorizzazione delle strutture termali, puntando a un modello sostenibile e innovativo.

Turismo della salute, le terme come opportunità per destagionalizzare i flussi turistici e contro la gentrificazione. Sono solo alcuni dei temi affrontati dal ministro Daniela Santanchè all’apertura della tre giorni che Federalberghi Terme ha organizzato presso la Borsa mediterranea del turismo a Napoli. “Il ministro Santanchè, con il suo consueto entusiasmo ci sostiene e ci aiuta a proporre un nuovo modello di terme come economia del benessere integrato sempre più con i contesti territoriali. Dobbiamo lavorare di più per far conoscere anche la ricerca scientifica che c’è dietro l’offerta del sistema termale e non solo quello ludico pur... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Federalberghi Terme alla BMT: turismo della salute, ricerca e la costruzione di un sistema italiano Articoli correlati Leggi anche: Federalberghi Terme alla Bmt: Il turismo della salute come leva per destagionalizzare i flussi Turismo accessibile, alla Bmt di Napoli Cosy For You presenta il progetto Mare e MontiLa promozione del turismo accessibile in Campania passa anche dalla Borsa Mediterranea del Turismo, in programma dal 12 al 14 marzo alla Mostra... Una selezione di notizie su Federalberghi Terme Discussioni sull' argomento Il futuro del termalismo passa dal confronto e dalla visione, alla BMT il forum promosso da Federalberghi; Il Termalismo Italiano al Centro della BMT 2026 - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Cure Termali, Percorsi di eccellenza per il turismo della salute; Apertura brillante per la BIT a Napoli: istituzioni, ricerca e territori al centro del confronto -. Domani sono stato invitato da Federalberghi Terme ad intervenire al Forum del #termalismo italiano nel panel dal titolo “Il termalismo italiano: da prodotto turistico a sistema salute; ruolo dei comuni e riforma del settore”, nella bellissima città di #Napoli Keep in x.com PADOVA LANCIA LA SFIDA DELLA LONGEVITY ECONOMY* Oggi a Palazzo Santo Stefano abbiamo tracciato la rotta per il futuro del nostro territorio. Ho avuto il piacere di confrontarmi con Marco Maggia (Federterme), Walter Poli ( Federalberghi Terme - facebook.com facebook