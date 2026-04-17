Turismo 2026 | nei primi mesi boom dell’Appennino bene le terme nelle città la metà degli arrivi

Nel primo trimestre del 2026, la regione registra un aumento delle presenze turistiche, con particolare forza nell’area appenninica e nelle terme. Le città attraggono circa la metà degli arrivi totali, mentre le destinazioni di montagna e benessere mostrano un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati ufficiali confermano la ripresa del settore, anticipando un’ulteriore crescita nei prossimi mesi.

Bologna, 17 aprile 2026 – Il turismo in Emilia-Romagna parte con il piede giusto anche nel 2026 e sfata, ancora una volta, il mito di una regione solo estiva (che però è alle porte). I primi due mesi dell’anno confermano infatti una crescita diffusa e strutturale dei flussi turistici, con numeri che raccontano un settore sempre più distribuito lungo tutto l’arco dell’anno. Turismo in crescita nei mesi di bassa stagione. Nel periodo gennaio-febbraio si contano 1.102.242 arrivi e 2.702.440 pernottamenti, con un incremento rispettivamente del +3,2% e del +4,4% rispetto allo stesso bimestre del 2025. Un dato che, secondo le elaborazioni dell’Ufficio statistica regionale sui dati provvisori Istat, evidenzia una tenuta solida del comparto turistico anche nei mesi tradizionalmente considerati di bassa stagione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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