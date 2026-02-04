A Roma, il 30-40% dei pazienti oncologici si trova già in condizioni di malnutrizione al momento della diagnosi. Lo sostiene un nutrizionista, che spiega come questa problematica sia più diffusa di quanto si pensi e che intervenire tempestivamente possa fare la differenza. La malnutrizione, infatti, colpisce molti di coloro che devono affrontare un percorso di cura contro il cancro, complicando ulteriormente le terapie e il recupero.

Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - "I pazienti oncologici sono a rischio di malnutrizione. Sin dalla diagnosi, il 30-40% ha problemi di malnutrizione per difetto. I supplementi nutrizionali orali permettono al paziente di affrontare le terapie riducendo le complicanze legate agli interventi chirurgici e ai trattamenti sistemici. Inoltre, accorciano i tempi di degenza e le ospedalizzazioni. In questo modo si stima che il sistema sanitario può risparmiare addirittura dal 9 al 12% della spesa complessiva e questo si traduce in centinaia di milioni". Così Riccardo Caccialanza, direttore della Sc di Dietetica e Nutrizione clinica della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia e professore in Scienza dell'alimentazione e tecniche dietetiche applicate al Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia dell'università degli Studi di Milano, intervenendo all'evento organizzato oggi a Roma in occasione della Giornata mondiale contro il cancro e dedicato alla "riflessione su un tema sempre più rilevante dal punto di vista clinico ed economico, che è la malnutrizione nei pazienti oncologici". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, il nutrizionista: "Il 30-40% pazienti oncologici ha problemi di malnutrizione"

Approfondimenti su Tumori Oncologia

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Tumori Oncologia

Argomenti discussi: Oncologi e nutrizionisti: Lo stile di vita è parte della terapia; Giornata Mondiale contro il Cancro. Nel mondo quattro tumori su dieci potrebbero essere prevenuti. Ecco lo studio dell’Oms e dell'Iarc; Cibo che cura, Scai introduce la nutrizione oncologica personalizzata per gli anziani; Lotta ai tumori, una giornata per informare e ricordare l’importanza della prevenzione.

Tumori, il nutrizionista: Il 30-40% pazienti oncologici ha problemi di malnutrizioneRoma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - I pazienti oncologici sono a rischio di malnutrizione. Sin dalla diagnosi, il 30-40% ha problemi di malnutrizione per difetto. I supplementi nutrizionali orali perme ... iltempo.it

Tumori e alimentazione: il ruolo della dieta nella prevenzioneScopri il legame tra tumori e alimentazione. Quali cibi privilegiare e quali evitare per ridurre il rischio di sviluppare il cancro. microbiologiaitalia.it

MattinaLive. . La prevenzione inizia a tavola: verità e scienza contro i falsi miti. Quanto incidono le nostre scelte alimentari sul rischio di tumori Ne parliamo insieme al Dott. Giuseppe Porciello, biologo nutrizionista e ricercatore dell’Istituto Pascale di Napoli. U - facebook.com facebook