Giovedì 5 marzo, nella Biblioteca Corte di Garbagnate, si terrà un evento dedicato ai tumori ginecologici, con focus su prevenzione e terapie. L'iniziativa coinvolge specialisti che discuteranno delle ultime novità nel trattamento di queste patologie e delle strategie di prevenzione. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati ad approfondire l'argomento e a conoscere le opportunità di diagnosi precoce.

E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. Due turisti italiani sono stati sorpresi all’aeroporto di Malpensa con otto esemplari di corallo protetto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Garbagnate, tumori ginecologici: prevenzione e terapie

Articoli correlati

Leggi anche: Tumori ginecologici, Lorusso (Humanitas): "Più guarigioni con immunoterapia e radiochemio"

Tumori ginecologici, Lorusso (Humanitas) ‘più chance guarigione con immunoterapia e radiochemio’“Abbiamo scoperto che, quando combiniamo l'immunoterapia alla chemioterapia nei tumori dell'endometrio avanzati e metastatici che hanno questa...

13. TUMORI GINECOLOGICI

Altri aggiornamenti su Garbagnate tumori ginecologici...

Garbagnate, tumori ginecologici: prevenzione e terapieGarbagnate, tumori ginecologici: prevenzione e terapie. Giovedì 5 marzo, nella Biblioteca Corte Valenti di Garbagnate Milanese, si è svolto l’incontro ... ilnotiziario.net

Garbagnate: con la Lilt e il Comune 'si fa prevenzione'L’amministrazione comunale di Garbagnate Monastero promuove una nuova iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione, organizzata in collaborazione ... casateonline.it