Tumore al seno per le pazienti un ciclo di incontri assistiti con i cavalli

La Fondazione GrandeGiu’ ha avviato un nuovo progetto per le donne colpite dal tumore al seno, motivata dal desiderio di offrire loro un supporto emotivo attraverso incontri con i cavalli. La decisione nasce dalla consapevolezza che queste attività possono aiutare le pazienti a sentirsi più serene e rafforzate nel percorso di cura. Il programma prevede un ciclo di sessioni assistite, che coinvolgono sia le donne in trattamento sia gli operatori sanitari, con il supporto delle strutture ospedaliere di Forlì, Cesena e Ravenna. Un approccio innovativo che mira a migliorare il benessere psicologico e a creare un momento di

L’Eaa è un intervento educativo che valorizza i benefici rapporto uomo-animale per il miglioramento della qualità della vita e del benessere psicofisico. Tutti gli incontri verranno gestiti da una équipe, composta da professionisti, iscritta al Digital pet della Regione Emilia- Romagna, che comprende una psicologa e psicoterapeuta responsabile del progetto, un veterinario ed educatore di altissima competenza e una coadiutrice del cavallo. Collaboreranno la proprietaria del Centro Equestre "Raggio di Sole" di Forlì e una veterinaria del maneggio. I corsi per gli iscritti cominceranno lunedì 13 aprile e si terranno al Centro Equestre Raggio di Sole, in via Pertini, dietro il parcheggio del Parco Urbano.🔗 Leggi su Forlitoday.it

