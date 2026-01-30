Tumore al pancreas un nuovo farmaco spagnolo sfida l’incurabile

Dalla Spagna arriva una novità che potrebbe cambiare le cose per chi lotta contro il tumore al pancreas. Un team di ricercatori ha messo a punto un nuovo trattamento con tre farmaci, risultato finora efficace e duraturo sui topi. La speranza è che in futuro possa funzionare anche sugli esseri umani.

Dalla Spagna arriva una svolta nella ricerca sul tumore al pancreas. Uno studio sui topi ha consentito di sviluppare un trattamento con tre farmaci completo, efficace e duraturo. Tuttavia le fasi per la sperimentazione clinica sono molto rigorose La ricerca fa passi da gigante e dalla Spagna arriva una notizia che dà speranza. Il gruppo di Oncologia sperimentale del Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (Cnio) ha fatto una brillante scoperta conducendo uno studio sui topi. I risultati di questa ricerca hanno descritto una terapia rivoluzionaria che elimina completamente le cellule cancerogene dell'adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac) nei modelli animali per oltre 200 giorni.

