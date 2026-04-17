Il tumore al pancreas in Italia sta registrando un aumento dei casi negli ultimi anni. Le stime indicano che potrebbe diventare la seconda causa di decessi per cancro nel prossimo decennio. Per affrontare questa situazione, si rende necessaria la creazione di una rete nazionale dedicata alla diagnosi e al trattamento. Attualmente, non esiste un sistema integrato a livello centrale per gestire queste patologie.

Il tumore al pancreas in Italia mostra un trend in crescita. Secondo alcune proiezioni sarà la seconda causa di morte per cancro nel prossimo decennio. Ma c’è anche un segnale positivo: grazie a cure sempre più efficaci il numero di persone vive dopo la diagnosi è cresciuto del 10% in tre anni. La diagnosi precoce del tumore al pancreas. Il problema principale resta la diagnosi precoce. Solo un paziente su cinque, infatti, scopre la malattia quando è ancora localizzata e operabile, condizione essenziale per avere maggiori chance di guarigione. Diventa per questi motivi sempre più necessaria la pancreas unit, una rete nazionale di centri specializzati che garantisca a ogni paziente lo stesso trattamento.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tumore al pancreas in crescita, ora serve la rete nazionale

Il tumore al pancreas e la storia di Monica

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