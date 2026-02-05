Gli scienziati brasiliani della San Paolo Research Foundation hanno scoperto come il tumore al pancreas si diffonde nelle prime fasi. La ricerca aiuta a capire meglio il percorso della malattia e potrebbe aprire nuove strade per diagnosi più tempestive.

Gli scienziati brasiliani della San Paolo Research Foundation hanno fatto luce su come il tumore al pancreas si diffonde in fase precoce. In particolare hanno scoperto che una proteina chiamata periostina, insieme alle cellule stellate del pancreas, svolge un ruolo cruciale nell'aiutare le cellule neoplastiche ad invadere i nervi vicini. Questa invasione aumenta il rischio di metastasi ed è strettamente legata all'aggressività della malattia. Lo studio, guidato dal ricercatore Carlos Alberto de Carvalho Fraga, è stato pubblicato su " Molecular and Cellular Endocrinology ".

© Ilgiornale.it - Tumore al pancreas, scoperto come si diffonde in fase precoce

Nel 2026, per la prima volta dopo più di vent’anni, il numero di donne europee che muoiono per tumore al polmone si ferma.

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Napoli “Federico II” ha scoperto un meccanismo nascosto che blocca l’efficacia dei trattamenti contro il tumore al pancreas.

