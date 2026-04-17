Tucson Angel Manfredonia l’ora della verità

Domenica prende il via la serie di semifinale playoff tra Tucson Angel e un avversario ancora da definire. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione alla finale. La sfida si svolge in un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori, in vista di un appuntamento che può cambiare il cammino stagionale delle contendenti.

Domenica inizia la serie che vale una stagione. I ragazzi della Tucson Angel Manfredonia scendono in campo per Gara 1 contro la HS Carovigno. I brindisini sono un team solido con giocatori di livello superiore di una DR1. L’argentino Villalon autentico crack per la categoria, Angelini giocatore dal tiro mortifero, l’intramontabile Leo, Iaia giocatore dalle mille risorse, sotto le plance sono solo alcuni dei giocatori importanti che compongono il roster importante del Carovigno. Non c’è domani, conta solo il presente. Abbiamo bisogno della vostra voce, del vostro calore, del vostro ruggito dal primo all’ultimo secondo! .🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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