I giocatori della Tucson Angel Manfredonia affronteranno la Fortitudo Trani nella 21ª giornata del campionato DR1 Girone A. La partita si terrà sabato 14 marzo alle ore 19:00 al Tensiostatico di Trani. Si tratta di una trasferta impegnativa per la squadra, che si prepara ad affrontare questa sfida in trasferta.

nella 21ª giornata di campionato. Ad attenderci ci sarà una Fortitudo Trani in grande forma, squadra solida e in salute che sta attraversando un ottimo momento. Servirà massima attenzione, concentrazione e intensità per tutti i 40 minuti per affrontare una gara che si preannuncia dura e combattuta. I nostri ragazzi sono pronti a dare tutto sul campo per continuare il percorso in campionato. Forza Tucson Angel! . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Trasferta impegnativa per i ragazzi della Tucson Angel Manfredonia

Articoli correlati

L'Unitas Sciacca in trasferta a Marsala: gara impegnativa ma la fiducia c'èL’Unitas Sciacca sarà impegnata domani nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, in trasferta a Marsala contro la...

"Abbiamo trovato la quadra, ci aspetta una trasferta impegnativa""Veniamo da due risultati utili consecutivi, un fatto molto importante, perché è la prima volta che li facciamo, ma non sono certo venuti a caso".

Contenuti utili per approfondire Tucson Angel Manfredonia

Argomenti discussi: BASKET DR1, sfida impegnativa per la Tucson Angel Manfredonia: trasferta contro la Fortitudo Trani; Trasferta impegnativa per i ragazzi della Tucson Angel Manfredonia.

BASKET DR1, sfida impegnativa per la Tucson Angel Manfredonia: trasferta contro la Fortitudo TraniAppuntamento dunque sabato alle 19.00 a Trani per una sfida che promette spettacolo tra due formazioni determinate a fare risultato. statoquotidiano.it