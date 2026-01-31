Daniele De Rossi commenta la sconfitta del Genoa all’Olimpico, arrivata all’ultimo secondo contro la Roma. Il tecnico rossoblù non nasconde la delusione, anche se evidenzia alcuni segnali positivi nella prestazione della squadra. Durante la conferenza stampa, De Rossi scherza anche sulla presenza di pubblico, dicendo che a Figline-Ostiamare c’era più gente rispetto all’Olimpico. Poi, parla del suo possibile ritorno alla Roma, senza mettere troppa carne al fuoco.

Il tecnico rossoblù in conferenza dopo la sconfitta maturata all’ultimo secondo all’Olimpico per 3-2 Daniele De Rossi non può essere soddisfatto del risultato sul campo dell’Olimpico, anche se porta a casa dei segnali positivi dalla prestazione. Daniele De Rossi (Ansafoto) – calciomercato.it Il tecnico del Genoa ha parlato in conferenza stampa nel postpartita: Cosa resta di questa partita? Un pensiero tra rigori, falli di mano. “Restano zero punti, l’umore opposto rispetto a domenica scorsa, una lucida analisi su quelli che siamo stati oggi in campo, un’ottima squadra contro un’altra ottima squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Genoa, De Rossi e la battuta a Sarri: “C’era più gente a Figline-Ostiamare”. Poi sul ritorno alla Roma…

Approfondimenti su Genoa De Rossi

Nella sfida tra Roma e Genoa, il risultato finale è di 3-1 in favore dei giallorossi.

La Roma conclude il 2025 con una vittoria significativa, battendo il Genoa per 3-1 all’Olimpico.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Genoa De Rossi

Argomenti discussi: Daniele De Rossi – Il video della conferenza; Genoa, De Rossi dopo la vittoria in rimonta: Una delle più grandi emozioni della mia carriera da allenatore; De Rossi: Una rimonta epica, un'emozione unica: tutto l’ambiente Genoa lo merita; De Rossi show, incontenibile l'esultanza per la rimonta del Genoa. E nasce il neologismo: Derossismo.

Genoa, De Rossi: Non mi piace quello che vedo, il primo rigore è l'anticalcio. E Sarri è d'accordoDaniele De Rossi, tecnico del Genoa, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-2 che ha visto i rossoblù uscire sconfitti dall'Olimpico: La. tuttomercatoweb.com

Pagina 2 | De Rossi e la battuta a Sarri sull’Olimpico vuoto: C’era più gente a Figline - Ostiamare…Tutte le dichiarazioni dell'allenatore dei rossoblù dopo la rocambolesca sconfitta del suo Genoa per 3-2 contro la Lazio ... corrieredellosport.it