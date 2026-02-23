Inter Genoa De Rossi in pensiero per Norton-Cuffy | le novità dal ritiro rossoblù in vista del match di sabato

Norton-Cuffy si è infortunato durante l’allenamento, causando preoccupazione tra i tifosi del Genoa. De Rossi, allenatore della squadra, si mostra in apprensione per le sue condizioni e valuta le possibili alternative per la partita di sabato. I giocatori si sono allenati con intensità, cercando di recuperare al meglio in vista della sfida. Il club monitora attentamente l’evoluzione dell’infortunio e prepara piani di riserva.

di Paolo Moramarco Inter Genoa, De Rossi in pensiero per Norton-Cuffy: tutte le novità dal ritiro dei rossoblù in vista della 27a giornata di Serie A. Il Genoa di Daniele De Rossi sarà il prossimo avversario dell’ Inter in campionato. La partita è in programma sabato sera a San Siro e si preannuncia una sfida interessante contro una squadra rossoblu reduce da una vittoria per 3-0 contro il Torino nell’ultimo turno di Serie A. Il Grifone ha ripreso gli allenamenti con la consueta determinazione dopo il buon risultato ottenuto, ma ci sono ancora alcuni punti da valutare. Uno di questi riguarda le condizioni fisiche di Norton-Cuffy, l’esterno inglese che è uscito nel secondo tempo contro il Torino per un infortunio, dopo aver siglato il gol dell’ 1-0. 🔗 Leggi su Internews24.com

Udinese-Genoa 1-2, Norton-Cuffy spinge De Rossi alla vittoriaL'Udinese-Genoa termina con la vittoria degli ospiti, 2-1, grazie a un gol nel finale di Norton-Cuffy.

Genoa Torino LIVE 1-0: Norton-Cuffy porta in vantaggio De Rossi!Norton-Cuffy segna e porta il Genoa in vantaggio contro il Torino, creando tensione tra le squadre.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Bufera arbitri, la stoccata di De Rossi: Meno male che hanno visto Inter-Juve in tutto il mondo; De Rossi sull'episodio Kalulu-Bastoni che ha indignato tutti: Per fortuna è accaduto tra Juve e Inter; Genoa, De Rossi: In più del Toro abbiamo l'entusiasmo, Amorim sarà un pilastro; Il Genoa sorride prima dell'Inter: De Rossi trova la vittoria per 2-1 in casa dell'Udinese.

Infortunio Norton-Cuffy, ci sono novità: le ultime verso Inter-Genoa 27^ giornataInfortunio Norton Cuffy - Giornata molto importante quella di ieri, domenica 22 febbraio, per il Genoa allenato da Daniele De ... fantamaster.it

Genoa, il futuro parte dall'accoppiata De Rossi-BaldanziLa partita perfetta. Come approccio, atteggiamento, intensità, gestione del vantaggio. Il Torino si sbriciola davanti ad una squadra ... telenord.it

Qui #Genoa - Ripresa degli allenamenti in vista dell' #Inter, #NortonCuffy in dubbio: "Da monitorare nei prossimi giorni" x.com

Gds - Finora la priorità dichiarata dalla compagnia interista, perfino esibita in certe scelte dalla panchina, è sempre stata il campionato ma, per come si sono messe le cose, è adesso difficile pensare che Inter-Bodo Glimt di domani valga meno di Inter-Genoa d - facebook.com facebook