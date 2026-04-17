Trump shock | stop totale e senza fine al nucleare iraniano

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione completa del programma nucleare iraniano, interrompendo definitivamente le attività legate allo sviluppo di armi nucleari. La decisione arriva dopo un accordo tra le autorità americane e i rappresentanti di Teheran, e rappresenta un cambiamento significativo nelle politiche sul nucleare della regione. La notizia ha subito effetti sulle dinamiche geopolitiche mediorientali, con reazioni di vari attori internazionali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sferrato un colpo decisivo alla geopolitica mediorientale annunciando un accordo con l’Iran che prevede la sospensione totale del programma nucleare di Teheran. La comunicazione è arrivata durante una lunga intervista rilasciata a un network televisivo, in un momento in cui il leader americano sembra voler consolidare una serie di successi diplomatici, dopo aver ottenuto il cessate il fuoco in Libano meno di ventiquattro ore prima. Le nuove linee guida stabilite dal tycoon statunitense prevedono che l’Iran interrompa le proprie attività legate al nucleare per un periodo senza limiti di tempo. Trump ha infatti chiarito che non si tratterà di una moratoria temporanea, come si era ipotizzato parlando di una scadenza fissata a vent’anni, ma di uno stop assoluto e illimitato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump shock: stop totale e senza fine al nucleare iraniano Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran Notizie correlate Trump pensa al passo indietro ma prima vuole l'arsenale nucleare iranianoIl presidente americano Donald Trump starebbe elaborando strategie e opzioni per impadronirsi degli arsenali nucleari iraniani. Scontro nucleare: Trump blocca l’uranio iraniano, la tregua tremaLa fragile tregua tra Washington e Teheran vacilla sotto il peso di una divergenza radicale sulla gestione delle scorte nucleari iraniane, a meno di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trump: In due giorni nuovi colloqui con l’Iran; Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riaprirà Hormuz; A un passo dalla guerra totale: Trump arretra, tregua shock con l’Iran. Hormuz riapre sotto condizioni; Trump attacca il Papa e si raffigura come Gesù: scontro totale con Leone XIV. Trump, stop totale ai viaggi negli Stati Uniti da 12 Paesi. Le nazioni coinvolte, i precedenti e gli esclusiIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso per una nuova stretta all'immigrazione nel Paese, bloccando l'entrata alle persone provenienti da dodici nazioni diverse: Afghanistan, Myanmar, ... ilmessaggero.it Trump annuncia il blocco totale delle petroliere sanzionate in Venezuela. Caracas: «Vuole rubare le nostre ricchezze»Donald Trump ordina il blocco totale di tutte le petroliere in Venezuela «soggette a sanzioni». Il Presidente degli Stati Uniti lo ha annunciato sulla piattaforma Truth, avvisando che il Paese ... ilmessaggero.it Epstein Files shock: la foto di Trump cancellata nel silenzio della notte e la testimone deportata che oggi minaccia Melania L'hanno caricata per sbaglio. Poi, nel silenzio della notte, l'hanno cancellata. Stiamo parlando del file EFTA00000468, l'unica vera foto facebook Ora, si può comprendere lo shock per le “dichiarazioni” di Trump contro il Papa. Ma davanti a questo, cosa vogliamo che risponda il povero Leone Davvero si può fornire una risposta seria, argomentata e meditata x.com