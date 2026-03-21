Il presidente americano sta valutando diverse opzioni e strategie per acquisire gli arsenali nucleari iraniani, mentre si discute di un possibile passo indietro nella sua posizione politica. La questione riguarda le intenzioni di Washington di agire in relazione alle capacità nucleari di Teheran senza yet definire un piano preciso. La situazione resta al centro dell’attenzione internazionale, con le autorità coinvolte che monitorano attentamente gli sviluppi.

Il presidente americano Donald Trump starebbe elaborando strategie e opzioni per impadronirsi degli arsenali nucleari iraniani. Lo riporta in esclusiva l'emittente Cbs citando diverse fonti ben informate a condizione di anonimato, secondo le quali l'amministrazione Trump sta valutando come mettere in sicurezza o recuperare il materiale nucleare iraniano. Al momento, ha precisato una fonte, Trump non ha ancora preso una decisione. Ma secondo due fonti citate dalla Cbs News il piano prevede il possibile dispiegamento di forze provenienti dal Joint Special Operations Command, l'unità militare d'élite spesso incaricata delle missioni di controproliferazione più delicate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump pensa al passo indietro ma prima vuole l'arsenale nucleare iraniano

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