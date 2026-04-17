Trump sfida Parigi | ecco il colossale arco sul Potomac

Un nuovo monumento si sta preparando nel territorio del Potomac, con l'obiettivo di trasformare l'aspetto della capitale. Si tratta di un grande arco che sarà collocato su una porzione di terra appena creata nel fiume, e rappresenta una sfida diretta a Parigi, nota per la sua celebre architettura commemorativa. La costruzione di questa struttura coinvolge vari enti e prevede una progettazione ambiziosa, con tempi e costi ancora da definire.

Il volto di Washington cambierà radicalmente con la progettazione di un imponente monumento celebrativo che sorge su un nuovo lembo di terra nel Potomac. Donald Trump ha rivelato tramite il proprio social Truth le immagini digitali di un arco monumentale alto 76 metri, concepito per essere edificato su un’isola artificiale situata nelle vicinanze del ponte di Arlington e del relativo cimitero, proprio di fronte al Lincoln Memorial. Un confronto tra epoche e potenze architettoniche. L’opera pianificata dal presidente statunitense punta a una dimensione di grandezza senza precedenti, mirando a superare i canoni estetici stabiliti dai grandi monumenti europei.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump sfida Parigi: ecco il colossale arco sul Potomac Notizie correlate Trump vuole un arco colossale a Washington: “Più alto della Casa Bianca”Un arco di 76 metri, più alto dei 21,3 della Casa Bianca e dei 30,4 del Lincoln Memorial. Leggi anche: Anche a Washington un ‘Arco di Trionfo’, Trump: “Più grande di quello di Parigi” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Conte, la sfida primarie: Aperte ai non iscritti. Messaggi (anche) a destra; Non solo FdI: l’Antimafia su tutti i partiti. E per Delmastro il rischio dei probiviri; Sondaggio Youtrend, Giorgia Meloni strappa con Trump e vola: ecco le cifre | Libero Quotidiano.it. Ft: Trump imporrà nuovi dazi al 100%. La sfida alla Corte Suprema e al mondo. Ecco il nuovo settore chiave su cui colpiràTrump torna al contrattacco, questa volta si concentra sul settore commerciale. Il presidente americano sarebbe pronto a lanciare una nuova sfida al mondo, ma in particolare alla Corte Suprema degli ... affaritaliani.it Dazi, Trump: «Avanti sulle tariffe, imposte globali extra del 10%». Export, ecco cosa cambiaLa Corte Suprema ha riportato Donald Trump nel tracciato definito dalla Costituzione, con una frase netta: «Il presidente non può ricorrere alla IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) per ... ilmessaggero.it Trump, nuova sfida a Meloni e al Papa E sull’Iran promette: “l’intesa ad aprile” (cioè come al solito “tra due settimane“) Matteo Persivale, @Corriere x.com Trump sfida la sinistra radicale: "Non vi piacerà". E pubblica su Truth la foto in cui Gesù lo abbraccia Link nei commenti - facebook.com facebook