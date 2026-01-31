Trump vuole un arco colossale a Washington | Più alto della Casa Bianca

Donald Trump ha annunciato il suo progetto per un enorme arco a Washington. L’obiettivo è costruire un arco di 76 metri, più alto della Casa Bianca e del Lincoln Memorial. Il presidente vuole celebrare i 250 anni dell’America con un monumento che faccia parlare di sé. I dettagli del progetto sono ancora in fase di definizione, ma l’idea di un arco imponente sta già facendo discutere.

Un arco di 76 metri, più alto dei 21,3 della Casa Bianca e dei 30,4 del Lincoln Memorial. E’ il piano di Donald Trump per l’ Indipendence Arch, l’arco di trionfo del presidente, per celebrare i 250 anni dell’America. Secondo quanto riportato dal Washington Post, il presidente ha valutato altri due progetti di dimensioni più contenute ma la sua preferenza sarebbe per l’arco più grande, da «250 piedi per i 250 anni». Una presa di posizione che lascia scettici molti architetti, convinti che le dimensioni proposte del presidente siano troppo grandi e una struttura del genere cambierebbe radicalmente il paesaggio della città e gli equilibri visivi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La Casa Bianca ha reso noto che Donald Trump è frustrato e desidera passare dalle parole ai fatti.

