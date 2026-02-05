Anche a Washington un ‘Arco di Trionfo’ Trump | Più grande di quello di Parigi

Donald Trump ha annunciato di voler costruire a Washington un arco di trionfo che sia più grande e più imponente di quello di Parigi. L’ex presidente ha detto che il nuovo monumento rappresenterà la forza e la grandezza degli Stati Uniti, promettendo un’opera che superi ogni aspettativa. La proposta ha già fatto discutere tra i cittadini e gli esperti di architettura, mentre i lavori non sono ancora stati avviati.

(Adnkronos) – Donald Trump ha ribadito la volontà di costruire a Washington D.c. un "arco d'indipendenza" che sia "più magnifico e grande dell'Arco di Trionfo di Parigi". Parlando a Nbc News, ha detto di volere "riportare il glamour nel nostro Paese. Abbiamo bisogno di prestigio e bellezza". Il progetto scelto da Trump, che prevede la costruzione di un arco di 76 metri che dovrebbe superare in altezza la Casa Bianca e il Lincoln Memorial. Durante una festa natalizia alla Casa Bianca, Donald Trump ha annunciato un ambizioso progetto: la creazione di un arco di trionfo monumentale davanti al Lincoln Memorial, destinato a superare quello di Parigi.

