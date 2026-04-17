Giovedì, l'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere ottimista riguardo a possibili nuovi colloqui con l’Iran, sottolineando che senza un accordo i combattimenti potrebbero riprendere. Ha inoltre commentato positivamente il cessate il fuoco tra Israele e Libano, definendolo

Giovedì Donald Trump ha espresso ottimismo riguardo a potenziali nuovi colloqui con l’ Iran e ha definito “molto entusiasmante” il cessate il fuoco tra Israele e Libano. “ Teheran vuole raggiungere un accordo e noi stiamo trattando molto bene con loro”, ha detto il presidente Usa, sostenendo che l’Iran è “disposto a fare oggi cose che non era disposto a fare due mesi fa”. Il capo della Casa Bianca ha anche detto che potrebbe recarsi in Pakistan per firmare un’intesa se venisse raggiunto un accordo di pace. Il cessate il fuoco di 14 giorni tra Stati Uniti e Iran scadrà il 22 aprile, ma Trump ha affermato che è possibile che la scadenza per raggiungere un’intesa venga posticipata ulteriormente.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Senza accordo, i combattimenti riprenderanno"

Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026

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