Trump su Iran | Sarà un buon accordo se non avranno più armi nucleari – Il video

Un video diffuso mostra un commento di un ex presidente statunitense riguardo all'Iran. Nel filmato, afferma che un buon accordo con l'Iran si otterrà solo se il paese rinuncerà alle armi nucleari. Aggiunge che si ritiene già avvenuto un cambio di regime, ma che questa non è stata mai una condizione ufficiale nei negoziati. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Washington.

(Agenzia Vista) Washington, 10 aprile 2026 "Ehm. niente armi nucleari. Numero uno. Sapete, penso che ci sia già stato un cambio di regime, ma non l'abbiamo mai avuto come criterio. Niente armi nucleari. Questo è il 99% di tutto", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Silvia Salis l’anti-Meloni? La sindaca di Genova apre a una candidatura nazionale: «Se me lo chiedessero, ci penserei» La Sardegna ha approvato una legge sul salario minimo per chi lavora negli appalti pubblici. Cosa prevede .🔗 Leggi su Open.online

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