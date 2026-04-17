L'ex presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato la leader di un partito italiano, affermando che l’Italia non ha mostrato supporto durante la sua amministrazione e che di conseguenza non ci sarà supporto da parte sua. Questa dichiarazione si inserisce in una serie di attacchi diretti, iniziati dopo che la stessa politica italiana aveva espresso solidarietà al Papa in un momento di tensione tra il presidente americano e il Pontefice.

Si tratta solo dell’ultimo di una serie di duri attacchi diretti da Trump alla leader di FdI. La tensione tra i due era iniziata quando Meloni, nel contesto dello scontro tra il presidente a stelle e strisce e il Papa, aveva preso le difese del Pontefice. Intanto, il tycoon annuncia che l'Iran ha accettato di consegnare il suo uranio arricchito e presto ci sarà un accordo di pace Il presidente degli Stati UnitiDonald Trumpè tornato all’attacco del premier italianoGiorgia Meloni, per la terza volta nel giro di pochi giorni. Con un post pubblicato sul social Truth, nel quale ha linkato un articolo delThe Guardiansulniet di Roma all’uso...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump attacca ancora Meloni: “L’Italia non c’è stata per noi, non ci saremo per loro”

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