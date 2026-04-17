Trump ' penso che faremo un accordo con l' Iran in un giorno o due'

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di ritenere possibile raggiungere un accordo con l'Iran entro uno o due giorni. La previsione è stata fatta durante un'intervista con Axios. Trump ha espresso questa opinione senza fornire dettagli sui negoziati o sui contenuti dell'accordo. La sua affermazione si aggiunge a una serie di dichiarazioni pubbliche riguardanti le trattative con l'Iran.

Donald Trump si aspetta un accordo con l'Iran in "un giorno o due". Lo ha detto il presidente americano ad Axios. "Gli iraniani vogliono un incontro, vogliono raggiungere un accordo. Penso che probabilmente ci sarà un incontro durante il fine settimana. Penso che raggiungeremo un accordo entro un giorno o due", ha detto Trump.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trump, 'penso che faremo un accordo con l'Iran in un giorno o due' Trump minaccia un'escalation militare se salta l'accordo con l'Iran Notizie correlate Iran, Trump: "Sono cattivi negoziatori ma penso che vogliano un accordo"Proseguono i colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, arrivati al secondo round di Ginevra. "Accordo entro 48 ore o faremo saltare in aria l'Iran". La minaccia di TrumpSe l'Iran non raggiungerà un accordo entro 48 ore, "faremo saltare in aria l'intero Paese". Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meloni, messaggio a Trump: In Iran faremo la nostra parte. Il presidente Usa: non c'è più lo stesso rapporto; DIRETTA - Trump: colloqui con Iran potrebbero riprendere in un paio di giorni - Pagina 2 di 6; Gli Stati Uniti impongono il blocco navale nei porti iraniani. Ghalibaf: Dite addio alla benzina a 4-5 dollari a gallone; Iran: Vance, ammiro Papa sostenitore pace ma su alcune cose non sono d’accordo. Medio Oriente, l'Iran riapre Hormuz. Trump: 'Penso che faremo un accordo in 1-2 giorni'L'annuncio di Teheran dopo la tregua in Libano. Axios: 'Nuovi colloqui probabilmente domenica. Gli Usa valutano un accordo, 20 miliardi in cambio dell'uranio' (ANSA) ... ansa.it Trump, 'penso che faremo un accordo con l'Iran in un giorno o due'Donald Trump si aspetta un accordo con l'Iran in un giorno o due. Lo ha detto il presidente americano ad Axios. Gli iraniani vogliono un incontro, vogliono raggiungere un accordo. Penso che probabi ... ansa.it Meloni fa bene a smarcarsi da Trump. Che aspetta la Lega L'appello di Zaia. Secondo l'ex governatore del Veneto l'Europa deve rialzarsi e smetterla con il complesso di inferiorità nei confronti degli Stati Uniti. L'amicizia non può essere confusa con la subalt - facebook.com facebook "Trump annuncia tregua di 10 giorni tra Israele e Libano". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un accordo per un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano, dopo colloqui diretti con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il p x.com